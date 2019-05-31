米勒「通俄門」調查告一段落 不會起訴特朗普

負責調查「通俄門」醜聞的獨立檢察官米勒周三首次公開評論，重申他月前提交上司法部的調查報告並沒有為總統特朗普開脫，但根據司法部的規定，而調查團隊無權起訴在職總統，因此起訴特朗普不是一個選項，但這並不表示特朗普沒有犯錯。數名已宣佈角逐民主黨提名參加大選的參選人向眾院議長佩洛西施壓，要求她啟動彈劾特朗普的程序。



米勒提交上司法部的四百四十八頁調查報告，指找不到確實證據證明特朗普及其競選團隊的成員私通俄羅斯，干預二○一六年的大選。米勒同時表示，無法斷定特朗普有否作出任何行動阻撓「通俄門」醜聞的調查工作及妨礙司法公正，雖然調查團隊決定不向特朗普提出起訴，但「這並不表示特朗普沒有犯錯。」



數名已表態參加明年總統大選的民主黨參選人表示，米勒的言論鼓勵民主黨控制的眾議院，去裁定特朗普是否曾企圖干預「通俄門」醜聞的調查工作，以及決定應否彈劾特朗普。



