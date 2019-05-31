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可載貨充當救護車 加州研飛天的士

2019-05-31 列印
　　據美聯社報道，總部設在加州紐伯里帕克市的運輸公司 Alaka'i Technologies 正在研發一種飛行車，取名為「Skai」，本周邀請記者採訪，公開了其外型和內籠設計，一眼望去，車廂的座椅的確比較舒適，而且富有時代感。

        　　 「Skai」利用氫氣及電力作動力，將來可以改裝成為「空中的士」提供載客服務，也可以載貨或充當空中救護車，如果用來載客，每次最多可載五人。不過，該公司並未公佈「Skai」何時可以投入服務。

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