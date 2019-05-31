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全球最輕嬰兒 留醫五月出院

2019-05-31 列印
　　據美聯社報道，美國南加州聖迭戈市一所醫院周三介紹去年十二月在該院出生的一名早產女嬰，出生時只有二百四十五克（八點六安士），重量相等於一個普通蘋果，相信她是全球歷來能活下來的最細小嬰兒，五個多月後的今天，她已經回家，且漸漸長大，現在的體重增至兩公斤（五磅）。

　　該名女嬰名叫西比（Saybie）。當母親懷孕到第二十三周零三天時，她便急不及待來到這個世界，西比的家人同意院方公開他們的經歷，但要把他們的身份保密。母親在院方安排下透過視像系統發表講話。她說，醫生初時指西比只能活一小時，但她奇蹟地活了下來。

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