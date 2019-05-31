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駐日「麥凱恩號」被移走 特朗普聲稱毫不知情

2019-05-31 列印
　　美國總統特朗普日前到東京訪問，前往橫須賀基地探訪駐日美軍及登上一艘美軍戰艦上發表演說。

  據《華爾街日報》周三報道，特朗普進行當天的行程之前，白宮曾要求美軍把泊在該基地內的戰艦「麥凱恩號」（USS McCain）移走，不要讓特朗普看到，特朗普回應道，他不知道有這回事。　　

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