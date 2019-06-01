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希拉莉有意進軍演藝界

2019-06-01 列印
　　在政壇活躍了數十年的美國前第一夫人兼前國務卿希拉莉，在二○一六年大選中被特朗普擊敗，總統的夢碎後，現在有意進軍演藝界，她和女兒切爾西成立了一家製作公司，參與電影和電視節目製作。

　　美國傳媒周四引述消息人士說，希拉莉和切爾西已經與不同的製片廠接觸，洽商拍片的事宜，洽商在初步階段，未可披露更多詳情，她們希望利用電影和電視節目，影響美國的社會和文化，她們的初步構思，是製作一些以女性為主題的節目。

　　希拉莉正在考慮許多潛在的商業機會，而從事影視製作只是其中之一，不久前，她已簽約與荷里活大導演史提芬史匹堡合作，製作一個電視節目《The Woman's Hour》，以一批活躍份子爭取女性投票權作為藍本。

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