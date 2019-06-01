  • 2019年6月1日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 非洲豬瘟逃犯條例懲教署蛋黃油失蹤

日報新聞 > 國際

傳特朗普警告英國 倘用華為將限制情報分享

2019-06-01 列印
　　美國總統特朗普下周到英國進行國事訪問時，準備與首相文翠珊討論中國電訊設備供應商華為所構成的安全威脅。消息指，特朗普將警告英國，如果使用華為設備，將限制與英國情報分享。特朗普讚揚脫歐大旗手約翰遜及脫歐黨領袖法拉奇，但沒有明確表態是否支持約翰遜，出任英國首相。

　　英國《金融時報》報道，英國不顧華府警告，打算允許華為參與英國的5G流動網絡，這已經成為英美幾個月來的雙邊問題。消息人士指，特朗普已準備對英國准許華為參與提出反對意見。據悉，保守黨政府指，英方仍在考慮是否允許華為參與5G網絡建設。

　　特朗普於六月三日抵達倫敦展開國事訪問，會與文翠珊進行高峰會及拜會英女皇。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd