蜘蛛毒液基因改造真菌 可快速殺滅瘧蚊

據英國廣播公司報道，馬里蘭大學研究人員發現，用一種可以分泌蜘蛛毒液的基因改造真菌，可以快速殺滅瘧蚊。在試驗中，有九成九的瘧蚊在四十五天內被消滅。



全球每年有大約二億一千九百萬宗瘧疾個案，導致超過四十萬人死亡，研究人員將真菌孢子與芝麻油混合擦拭至黑色棉片上，再放進村裏實驗後，一千五百隻蚊子四十五天後只剩下十三隻。因為當蚊子降落在棉片上時，就會暴露在致命的真菌當中。



馬里蘭大學博士洛維特（Brain Lovett）指出，基因改造真菌在短短兩代內迅速摧毀了蚊群，實驗中還證明真菌並不會影響其他昆蟲例如蜜蜂等等。