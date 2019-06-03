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與巴菲特午餐 需3570萬破紀錄

2019-06-03 列印
　　股神巴菲特的年度慈善午餐網上拍賣競投活動，由一位匿名人士以破紀錄的四百五十六萬七千八百八十八美元（約三千五百七十萬港元）中標，今次網上拍賣活動，於五月三十一晚結束。中標者出價比先前紀錄三百四十五萬六千七百八十九美元（約二千七百萬港元）多出近三分一。巴菲特將在紐約曼克頓Smith & Wollensky扒房與中標者共進午餐。

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