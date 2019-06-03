申明立場與底線主權不退讓 ﻿中國發表白皮書﻿﻿指責美出爾反爾﻿

中美貿易戰愈演愈烈，中國自上周六開始向美方加徵關稅，而國務院新聞辦公室昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，指責美方出爾反爾。商務部副部長王受文指美方要價太高，不能接受，並指現時與美國並沒有達成任何協議，被問到習近平會否於二十國集團峰會與特朗普會談，王受文表示暫時未有消息。



《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書以八國語言發表，目的是向全世界講述中國立場，共有二十三頁，除了前言和結語外，共有三個章節，包括：美國挑起對華摩擦損害美國和全球利益、美國在中美經貿磋商中出爾反爾不講誠信及中國始終堅持平等互利誠信的磋商立場。據悉，發表白皮書的目的在於申明立場與底線，涉及中國主權的問題必定寸步不讓，沒有討論空間。



與美並沒有達成任何協議



白皮書的前言部份提到，於特朗普上台後，以加徵關稅等手段作威脅，挑起經貿摩擦，去年美國則單方面發起中美貿易摩擦，中方堅持以對話協商解決爭議的立場，強調磋商有底線、重大原則問題上決不讓步，對貿易戰，中國不願打、不怕打，必要時不得不打，而貿戰不利於中國、美國和全球。中方又表示，由於中美貿易摩擦導致中國對美投資持續下滑，美國對華投資增長速度都降低。



商務部副部長王受文指中美雙方雖然經過十一輪談判，但不存在任何協議，因為在未達成主體協議前，所有東西都是流於討論，又指，美國批評中國在經貿磋商中「退倒」是不負責任的說法，因為據他了解，中美貿易的逆差只有一千五百億元，而不是美方所指的那麼高，而美國通常高估逆差的數字大約兩成，他強調談判有原則，磋商有底線。據了解，中方之所以如此強硬是因為美國在前幾輪的談判不斷提高要求，同時，堅持不會在談判中途取消徵收關稅的計劃。有消息指，美國要求中國完全開放互聯網，才會考慮與中國達成協議，而中方認為這個屬於侵犯主權的要求，最終導致雙方的談判破局。



當被問到國家主席習近平會否於下周的二十國集團峰會上與美國總統特朗普會面時，王受文則指暫時未有消息。



