  • 2019年6月3日 星期一
  • 26º
  • 95%
熱門： 非洲豬瘟逃犯條例謝婷婷小一派位交通補貼

日報新聞 > 國際

意大利郵輪撞觀光船 多人墮海至少五人傷

2019-06-03 列印
　　意大利水都威尼斯有郵輪失控，撞向停泊在碼頭的觀光船，有多人墮海，其後獲救送院，至少造成五人受傷。初步懷疑因拖船出現故障，導致郵輪撞向遊艇及碼頭。據當地傳媒報道，事發地點位於朱蝶卡運河（Giudecca Canal），該運河是通往聖馬可廣場（St Mark's Square）的主要水道。

　　在當地時間昨日早上約九時，該艘名為「歌劇號」（MSC Opera）的郵輪疑失控撞向威尼斯聖巴西利奧碼頭（San Basilio-Zattere），波及正停泊在該處的觀光船。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd