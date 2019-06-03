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德仁雅子與民眾齊植樹

2019-06-03 列印
　　日皇德仁與皇后雅子到愛知縣訪問，參加全國植樹節活動。這是兩人自五月一日即位後首次地方公務行程，兩人親切揮手致意，展現親民作風。

　　德仁與雅子前往愛知縣的愛知縣森林公園，出席周日舉行的第七十屆全國植樹節，植樹節活動有大約一萬人參加，會場的名古屋市守山區道路兩旁，擠滿為爭睹德仁與雅子風采的民眾。在德仁與雅子下榻的酒店前，也聚集許多為一睹日皇夫婦風采的民眾，這是兩人在日本進入令和年代後首度下鄉，他們先搭乘新幹線抵達JR名古屋站，許多熱情民眾在車站前夾道歡迎，德仁與雅子在愛知縣還參觀展示景泰藍作品的展館，也跟小學生互動。

　

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