  • 2019年6月4日 星期二
  • 27º
  • 96%
熱門： 失蹤醃蟹劉德華apm

日報新聞 > 國際

北韓澄清談判代表被勞改屬誤傳

2019-06-04 列印
　　早前有南韓傳媒指負責美朝無核化談判的金英哲，因河內峰會破局而遭下放勞改。不過，北韓官媒朝中社昨日報道，金正恩周日在夫人李雪主及多名高官陪同下觀看文藝表演，隨行的包括金英哲，意味他仍身居要職；而美國國防部長沙納漢指暫時不需要恢復美韓聯合軍演。

美指現無必要恢復聯合軍演

  報道指，金正恩與夫人李雪主出席素人藝術團體表演活動，朝中社提及十二名黨中央委員會幹部，金英哲排第十。

  根據《勞動新聞》刊登的照片顯示，金英哲和金正恩相隔五個座位；南韓《朝鮮日報》上周曾引述北韓消息人士報道，身為金正恩左右手的金英哲在美朝河內峰會破局後，已被下放慈江道勞改。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd