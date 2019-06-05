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美國使館下半旗 悼念維州槍擊案死者

2019-06-05 列印
　　美國駐港澳總領事館於昨日下半旗，據報美國政府機構及駐外領事館亦有下半旗情況，包括在北京的美國駐華大使館、美國駐廣州總領事館等，而因為昨日是六四事件三十周年，此舉一度令人聯想到當局下半旗與六四事件有關，惟事後證實無關。

　　據悉，下半旗的原因是悼念美國維珍尼亞州早前發生槍擊案中的死難者。

　　該宗槍擊案發生在上周五的維珍尼亞灘市政大樓內，一名四十歲的政府註冊工程師疑遭解僱後行兇，造成至少十二人死亡。

　　美國領事館指，總統特朗普於上周六發出公告，白宮、全國政府和軍方機關，以及駐外使領館下半旗致哀至昨日日落。



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