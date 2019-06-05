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澳槍手闖旅館掃射釀四死多人傷

2019-06-05 列印
　　澳洲達爾文昨日發生槍擊案，一名槍手闖入一間旅館掃射，事件釀成至少四人死亡、多人受傷，並已拘捕一名四十五歲的男子，暫時未知其身份及行兇動機，目擊者波特（Leah Potter）指，槍手使用的是霰彈槍（pump action shotgun），她當時正在附近酒店的停車場，聽到巨響，以為是炮仗聲。其後發現一名男子扶着一名受傷女子並將女子放在行人路，波特於是上前，並用毛巾包着受傷女子的腿部，傷者身上有多個孔，傷勢嚴重。

　　波特表示發現警員在附近處理另一案件，其男友召喚警員處理，據了解，最快今日落案起訴該名男子。

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