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虛擬貨幣創辦人 破紀錄價投得巴菲特午宴

2019-06-05 列印
　　虛擬貨幣「波場幣」（Tron）創辦人及加密貨幣「BitTorrent」行政總裁孫宇晨（Justin Sun）成功投得今年與「股神」巴菲特共晉午餐的機會。日前已傳出消息，今年的成交價為四百五十六萬七千八百八十八美元（約三千五百七十萬港元），所有款項都會撥作慈善用途。

　　雖然巴菲特縱橫投資界數十年，但他似乎對網幣或加密貨幣興趣不大，形容那些是「沒有生產力的資產」，孫宇晨周一也在社交媒體留言，寫道：「能有機會與巴菲特這位傳奇人物共晉午餐，是一次很好的機會，彼此互相了解及交流知識」，而孫宇晨的出價打破了三百五十萬美元的舊紀錄，他可以偕同七人，在紐約市內與巴菲特一同享受一頓午餐。

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