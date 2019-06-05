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「巨嬰特朗普」 倫敦天空飄揚

2019-06-05 列印
　　美國總統特朗普抵達英國後，發文批評不歡迎他到訪的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）是失敗者，認為他應專注倫敦罪案問題。此外，英國多個城市舉行反特朗普示威，策劃團隊表示，特朗普訪問英國期間，「特朗普嬰兒」氣球會在其所在位置附近飄揚。氣球是由眾人集資，目標為三萬英鎊，支持者包括氣候行動團體以至女權團體。

　　特朗普訪問期間會盡可能避開群眾，而團體則希望透過氣球飄揚天空，來對那些受到特朗普卑劣決策影響的人傳遞非常明確的團結訊息。

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