特朗普讚約翰遜出色

隨着美國總統特朗普的訪英行程結束，焦點再度集中在英國脫歐爭拗上，首相文翠珊定於本周五正式呈辭，而在眾多角逐保守黨黨魁及相位的參選人中，前外相約翰遜一馬當先，獲執政保守黨內的溫和派力撐，走勢凌厲。



據《泰晤士報》報道，截至目前為止，保守黨內已有四十人公開表態支持約翰遜，遠遠拋離對手環境大臣高文浩和外相侯俊偉，約翰遜日前發表講話，警告如果英國在今年十月三十一日還不脫離歐盟，繼續拖延的話，保守黨將會完蛋，他重申不贊成提前大選，反對在脫歐問題上舉行二次公投，又排除與脫歐黨領袖法拉奇結盟的可能性，而特朗普雖沒有與約翰遜見面，但兩人於周二通了二十分鐘電話，特朗普與文翠珊主持聯合記者會時也提到約翰遜，說：「我認識鮑里斯（約翰遜），我喜歡他。我喜歡他已經一段長時間。我相信他會做得非常出色。」昨日特朗普亦有與外相侯俊偉環境大臣高文浩會面。



