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巴黎火車停電 困隧道六小時

2019-06-06 列印
　　一列高速火車周二駛離巴黎車站後不久，便因為電力故障無法前進，列車上的乘客被困在隧道內長達六小時，期間要在車廂內忍受悶焗的環境，汗流浹背，又無法上廁所。

　　由於該列火車當時位於隧道內，電力恢復後也無法重新啟動。最後，鐵路公司安排乘客離開車廂走落路軌，步行前往安全地點。有兩名乘客感到不適，接受治療。



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