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將創全美先例 紐約州禁為貓「除爪」

2019-06-06 列印
　　據外媒報道，紐約州參、眾兩院於日前表決通過一項議案，禁止寵物主人替貓隻做除爪手術，除非貓貓因為健康理由而需要除爪接受治療。這項議案現時提交上州長科莫的辦公桌，若簽署成為正式法例，紐約州便成為全美第一個實施這道禁令的州份。不過，科莫仍未決定是否簽署。

　　支持禁令的民主黨州議員羅森塔爾稱：「強行替貓貓做除爪手術，十分殘忍，但許多寵物主人都這樣做，為貓帶來終身痛苦，今天，我們要紐約州成為最適宜讓貓貓生活的州份。」該項議案提議，除非為了治療上的需要，例如貓貓有病或復發、受到感染、受傷或爪的部位出現異常情況，否則不得強行替貓貓進行除爪手術。違例者一經定罪，最高可被判罰款一千美元（約七千八百港元），有獸醫團體反對實施禁令。

　　現時，不少歐洲國家和美國一些城市都制訂了類似的法例。二○○三年，加州西荷里活成為全美第一個實施這道禁令的社區。

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