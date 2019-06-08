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變身作家續行善 美童賣曲奇助非洲小孩

2019-06-08 列印
　　美國北達科他州一名十歲女童靠出售曲奇餅和手袋，成功籌得二萬六千美元，協助非洲中部和南部的小孩子獲得乾淨水源，她現在已變身成為作家，出版著作，希望能籌得更多善款。

　　安德森（Sawyer Anderson）年紀小小，已經胸懷大志，樂於助人。她日前介紹自己的作品《Water Works》，希望喚起更多人關注貧窮地區居民的水源問題，這本書每本售價十美元（約八十港元），所有收入都會撥去非洲，建設水井。她說，這本書所寫的一些故事，適合較年幼的讀者去讀，那些故事都是真人真事。

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