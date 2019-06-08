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﻿違交通例欠罰款 紐約46雪糕車充公

2019-06-08 列印
　　紐約市政府本周採取一項罕有的打壓行動，對象是一批雪糕車。紐約市長白思豪日前發出新聞稿，證實有關部門於周三採取行動，充公了四十六架雪糕車。

　　又指指營運商違反交通規例但又不繳交罰款，而這種違法行徑已經持續近十年。

　　根據市政府提供的資料，在二○○九年至二○一七年間，營運商的雪糕車總共收到二萬二千張違例告票包括衝紅燈、違例停泊、阻街等，拖欠的罰款金額接近四百五十萬美元（約三千五百萬港元）。
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