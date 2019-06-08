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諾曼第D-Day 75周年 法總理籲維護和平

2019-06-08 列印
　　多國政府領袖周五齊集諾曼第，參加第二次世界大戰盟軍大反攻（D-Day）七十五周年，法國總理菲利普發表講話時，呼籲各國維護世界和平及互相諒解，避免戰爭悲劇重演，菲利普聯同加拿大總理杜魯多及其他國家的代表出席儀式，向當年參與行動的陣亡士兵及仍健在的老兵致敬，並獻上花圈。

　　菲利普讀出當年參戰的盟國的名字，但也不忘提及戰敗國德國，說：「我們不會忘記在這些海灘上倒下的德國年輕人，他們曾是我們的敵人，現在，他們在這裏找到安息之所，而法國總統馬克龍在另一個紀念儀式上致辭時，也向有份參與反攻擊犧牲的法國軍人致敬，當年共有一百七十七名法國士兵在將領基弗指揮下搶灘，從納粹德軍手中收復失地；加拿大總理杜魯多也向當年奮勇作戰的一萬四千名加國士兵致敬，許多士兵都無法回家，他續指，要確保他們的故事和作出的犧牲，不會被忘記。

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