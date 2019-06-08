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傳佩洛西轉強硬 冀特朗普入獄

2019-06-08 列印
　　正當要求彈劾總統特朗普的聲音愈來愈高漲之際，美國眾議院議長佩洛西對反對黨民主黨的成員說，與其見到特朗普被彈劾，她更加希望見到特朗普入獄。

　　據新聞網站Politico周四報道，佩洛西本周二晚上與一批民主黨人會面，眾議院司法委員會主席納德勒在會上提問，是否可以展開彈劾總統特朗普的程序，佩洛西發表上述一番話。

　　Politico引述佩洛西說：「我不想見到他被彈劾，我想見到他入獄。」但佩洛西的發言人艾蒂安拒絕證實佩洛西是否真的這樣講過，佩洛西曾經抨擊特朗普有份隱瞞俄羅斯干預二〇一六年的大選，如果她真的有說過「想見到特朗普入獄」這番話，意味着的她對特朗普的態度進一步轉趨強硬。

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