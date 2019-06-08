傳佩洛西轉強硬 冀特朗普入獄

據新聞網站Politico周四報道，佩洛西本周二晚上與一批民主黨人會面，眾議院司法委員會主席納德勒在會上提問，是否可以展開彈劾總統特朗普的程序，佩洛西發表上述一番話。
Politico引述佩洛西說：「我不想見到他被彈劾，我想見到他入獄。」但佩洛西的發言人艾蒂安拒絕證實佩洛西是否真的這樣講過，佩洛西曾經抨擊特朗普有份隱瞞俄羅斯干預二〇一六年的大選，如果她真的有說過「想見到特朗普入獄」這番話，意味着的她對特朗普的態度進一步轉趨強硬。
狂徒半日兩擲汽油彈挑戰警方。昨日凌晨時份一輛衝鋒車在灣仔警察總部外被人投擲汽油彈，過程被多輛駛經的車輛「車Cam」拍下；至昨午約四時，兇徒又在跑馬地警署門外擲汽油彈，令門外玻璃圍欄熏黑。警方隨後在鰂魚...
2019-06-08
中國國家主席習近平日前一連三日對俄羅斯進行國事訪問，在簽訂《發展新時代全面戰略協作夥伴關係》後，由莫斯科轉往聖彼得堡，並到俄羅斯總統普京的母校聖彼得堡國立大學，接受名譽博士學位。普京亦有出席儀式，值得注意的是他只接受普京頒發的文憑證書，沒穿博士袍亦沒戴博士帽，兩人之後再會晤，就各項議題交換意見。分析指，現時中美貿易戰的局勢或會令中俄關係更為緊密。 國家主席習近平日前訪問俄羅斯期間，接受普京母校聖彼得堡國立大學頒發榮譽博士學位，他在學位頒授儀式上致辭稱，清華大學和聖彼得堡國立大學分別是中俄兩國優秀高校代表，而兩校分別向對方國家元首頒授名譽博士學位，是中俄關係高水平的重要體現，...
2019-06-08
美國北達科他州一名十歲女童靠出售曲奇餅和手袋，成功籌得二萬六千美元，協助非洲中部和南部的小孩子獲得乾淨水源，她現在已變身成為作家，出版著作，希望能籌得更多善款。 安德森（Sawyer Anderson）年紀小小，已經胸懷大志，樂於助人。她日前介紹自己的作品《Water Works》，希望喚起更多人關注貧窮地區居民的水源問題，這本書每本售價十美元（約八十港元），所有收入都會撥去非洲，建設水井。她說，這本書所寫的一些故事，適合較年幼的讀者去讀，那些故事都是真人真事。
2019-06-08
港島南區淺水灣道是香港著名豪宅地段，是次介紹此地段上的明慧園，背山面海，四周環境清幽。市場正有一個三房雙套單位放售，面積1583方呎，連露台及落地玻璃，對正深水灣及高爾夫球場，視野無阻，為你的生活添上...
2019-06-08
昨日端午節中港股匯休市，在交投偏淡時，人民銀行行長易綱在一篇訪問中談論人民幣，暗示「保七」並不重要，令離岸人民幣匯價昨午曾急貶近350點子，兌美元連破6.94及6.95關口，低見6.9625，創去年1...
2019-06-08
保羅普巴及基沙文去年在俄羅斯率法國捧走世界盃後，各自回到球會表現卻未如理想，最近更受轉會問題困擾。幸而，他倆有國家隊這個避難所，更有主帥迪甘斯解憂，過去一年每逢替高盧雄雞出戰皆表現出色，今晚勢領軍於歐洲國家盃外圍賽H組作客擊敗土耳其。（有線602、662台周日凌晨2:45直播） 去年世盃表現不俗的普巴回到曼聯水準反覆，這名廿六歲中場辯稱：「作為世盃冠軍，要面對身心疲勞和壓力等問題。」此子近期還要面對轉會煩惱，事關盛傳祖雲達斯和皇家馬德里都有意挖角。 另一世盃功臣基沙文也不好過，剛季在馬德里體育會表現平平。他季尾突然宣佈不會留隊，惟據指原本希望收購他的巴塞隆拿...
2019-06-08
上班一族常為置裝而頭痛，既要穿得大方，又要不落俗套，名牌時裝價格又偏高，怎樣買得精明又着數？今期英倫品牌Phase Eight以低至半價推出春夏時裝，正是各位OL入貨的機會。 英倫品牌Phas...
2019-06-08
44歲台灣女神林志玲前晚驚爆閃嫁細7歲的日本男團EXILE成員AKIRA，消息震驚全亞洲，不但令粉絲大感意外，在內地網站一晚就有14.8億點擊，一度塞爆網絡；就連前度男友、感情苦纏17年的言承旭一樣感...
2019-06-08
今時今日，人們似乎每天都會用各種社交網站上網，或看朋友訊息，或發表自己的信息，這已成了一個人類習性，而且愈來愈強烈。 於是，人跟人之間好像知道得更多，甚麼雞毛蒜皮都可以在網上了解，當然，真真假假也愈來愈難分辨，因為所有的「交往」，九成九見不到面，都是虛擬的。 以前人跟人交往，會有親筆通信，有筆迹可循，會見面，有眼神可看。這樣的社交是很真實的，那些書信也顯得特別親切，一次交談也很有印象，若是給人稱讚了也記得住是誰稱讚了你，而不像今天，一大串點讚的，不一會就忘記了。有一次，一個老牌明星跟我說，「我經常在你的微博點讚的。」我聽了有點慚愧，因為沒有特地去留意。但這位明星是老派人，給...
2019-06-08
第四場五班一四○○米。此場正路大熱「為您贏」除了是此程新勝馬之外，更是686場次的強組頭馬，該仗亞軍「中華壹號」接戰再出也只是負於另一匹四降五的強手「神速寶」再次得第二，以此伸算，若沒有四班實力，不容易擊敗「為您贏」。 今場四匹降班馬當中，「笑逐顏開」是中長途血統且似乎來港後尚未適應；「勇晉大師」則性能帶點均速，估計增程更合；「暴風俠」曾在四班此程蝕慢步速後追第二，理論上級數最高，可是密跑之下近仗似乎已不復季初之勇，剩下來能當巨人殺手之重任者，應只有「獵狐章者」了。 「獵狐章者」在港同父馬多數可贏千四米或以上，可是季內初出一役在狀態未足之下卻可在谷草千二上名，即使賽事水準不...
2019-06-08