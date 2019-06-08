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桑切斯將會各黨派 盼組西班牙聯合政府

2019-06-08 列印
　　西班牙看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）周四宣佈，他將於下周開始與不同黨派會面，商討合作，期望成立一個穩定的聯合政府，在未來四年內管治國家，他領導的社會黨在四月二十八日舉行的全國大選中，得票率最高，在國會內繼續成為最大政黨，但無法取得大多數議席，必須與其他政黨商討結盟，才可保住執政地位。

　　其中，左翼「我們可以黨」（Unidas Podemos）在國會內有四十二個議席，表示願意加入聯合政府，但社會黨表明，寧願成立一個少數派政府，保守派人民黨和走中間偏右路線的公民黨均表示，他們均投票反對由桑切斯領軍籌組新政府，桑切斯表示，如果他成功連任做首相，會積極應付氣候變化、推動數碼改革、改善社會不平等等。

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