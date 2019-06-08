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﻿美俄軍艦東海險相撞 最近50米互斥不是

2019-06-08 列印
　　俄羅斯一艘反潛艦（圖左）與美軍一艘導彈巡洋艦昨日在東海險些相撞，俄美兩國皆指責對方要為事件負責。俄太平洋艦隊稱，美軍導彈巡洋艦「塞勒維爾號」昨早在東海航行時突然大幅轉向，從俄海軍「維諾格拉多夫海軍上將號」大型反潛艦前五十米處，切入俄艦的航線。俄軍指該艘俄艦須「緊急調動」，以避開美艦，事後俄方已向美艦指揮部提出抗議。美方則批評俄艦不負責任，俄艦人員「既不安全且不專業」，稱俄驅逐艦的不安全操作險些危害到美軍艦。

　　另一方面，美國與土耳其因土國計劃向俄羅斯購買S-400防空系統而產生的爭執加劇。美國官員說，美方決定不再讓土耳其續派機赴美接受F-35戰機的飛行訓練。
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