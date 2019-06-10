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被控毒品交易 俄羅斯記者續羈留

2019-06-10 列印
　　擅長進行偵查式採訪及報道的俄羅斯記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）在莫斯科被捕及被控以進行毒品交易的罪名。法官周六下令繼續把他在羈留兩個月，期間接受進一步調查。戈盧諾夫最近正進行有關販毒集團的採訪工作，今次事件引起國際社會關注。

　　三十六歲的戈盧諾夫上周四被警員帶走及扣留，長期在莫斯科工作，曾經揭露莫斯科殯儀業和市政府官員的腐敗行為。法官宣佈繼續羈留戈盧諾夫兩個月時，他眼泛淚光。

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