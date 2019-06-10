  • 2019年6月10日 星期一
  • 28º
  • 82%
熱門： 反修例遊行陳淑莊逃犯條例黃家駒搶劫

日報新聞 > 國際

美墨保持對話　 墨居民有喜亦有憂

2019-06-10 列印
　　美國和墨西哥在最後一刻宣佈達成協議，白宮決定無限期擱置向墨西哥開徵關稅的計劃後，墨西哥總統洛佩斯周六表示，他與美國總統特朗普進行了通話，向特朗普提出建立友好關係，並承諾繼續保持對話。　

　　出席慶祝集會的蒂華納市居民說，他們支持協議條款，但也有些居民擔心，美國要把部份申請庇護的非法移民遣回墨西哥等候審批結果，意味着會有更多非法移民滯留在蒂華納及其他邊區城市，對這些地方構成壓力。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd