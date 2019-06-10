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聖家大教堂逾百年後准施工

2019-06-10 列印
　　位於西班牙巴塞隆拿、一百三十七年前動工興建但至今仍未完工的聖家教堂（Sagrada Familia）終於獲當局發出許可證，可以繼續施工，當局是於上周五發出施工許可證，有效期至二○二六年，過百年後終於合法營運。

　　聖家教堂每年吸引數以百萬計來自世界各地的遊客參觀，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，有關方面希望可以在七年時間，完成全部建築工程，到時剛好是設計這座建築物的西班牙建築師安東尼高迪（Antoni Gaudi）逝世一百周年，當地官員指，根據市政府與聖家教堂達成的協議，教堂需要支付四百六十萬歐羅（逾四千萬港元），才獲得施工許可證。

　　自一八八二年開始動工興建的聖家教堂是世界上唯一尚未完工就被列為世界遺產的建築物。



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