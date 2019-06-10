被指羞辱黑人 女作家遭抨擊

美國一名女作家上月在華盛頓發現鐵路公司一名黑人女職員在一列列車上吃早餐，偷拍照片及上載到網上，但該名女作家的做法引起極大爭議，遭受網民圍攻，連出版社也取消為她出版新書。她作出反擊，採取法律行動控告出版社違約及索償一千三百四十萬美元（逾一億港元）。



泰納斯在網上分享一幅偷拍照片，顯示一名女職員在華盛頓一列列車上進食。她留言指在車上見到一名穿著制服的職員吃東西，我認為在列車上進食是不可接受的。許多人在社交網站留言，抨擊泰納斯羞辱一名黑人女職員，鐵路工會作出回應，指該名女職員當時正在休息，把握時間進食，她其後道歉，並從網上刪除那幅照片，但出版社保持強硬態度，批評泰納斯做了一件可怕的事，決定取消為她出版新書的計劃。



