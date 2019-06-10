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產後首個公開應酬活動 梅根夥哈里坐馬車賀女皇壽辰

2019-06-10 列印
　　剛榮升父母的英國哈里王子和夫人梅根，周六出席她產後第一個公開應酬活動，參加慶祝英女皇壽辰的皇家閱兵大典（Trooping the Colour）。兩夫婦一同乘坐馬車，梅根面露笑容，精神飽滿。

　　許多皇室成員參與這項盛事，但各方都把焦點集中在梅根身上。她步出白金漢宮，與哈里、劍橋公爵夫人凱特（威廉的妻子）和卡米拉登上同一輛馬車，沿途向數以千計的群眾揮手致意。

　　英女皇是皇家武裝部隊的首領，每年女皇壽辰時，都會舉行閱兵。她年輕時會親自騎上馬背，檢閱軍隊，但隨著年事已高，已改為乘坐開篷馬車，巡遊儀式結束後，全體皇室成員走出白金漢宮露台，接受下面群眾歡呼。

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