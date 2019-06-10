巴西獨腳外賣員相片瘋傳 網民發起捐款證人間有愛

巴西一名男子Fellipe Amorim上月，看到一位外賣員在大門口苦苦等候客戶取餐，仔細一看，發現他只有一隻腳，仍然背着重重的外賣背袋，站在門外等候客人。Fellipe拍下了外賣員的背影，上傳至Instagram，帖子引起廣大迴響，網友紛紛留言支持，除了留言之外，也有網民希望提供實質支持，問道：「他在哪裏？我想幫助他」。



這位名叫Carlos André dos Santos Lopes的外賣員，因癌症失去了左腳，但他仍然踏着單車送外賣，他只上班三天，便被人拍下送外賣的背影，甚至在Ig引起瘋傳，令他相當意外。Fellipe透過Vakinha發起捐款活動幫助Carlos買車，也有人希望幫他購買義肢，不到一天就已達到目標金額。



