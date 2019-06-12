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男子廉航機上吸煙被終身禁飛

2019-06-12 列印
　　美國廉航精神航空（Spirit Airlines）最近有一班從底特律飛往新奧爾良的客機上，有一名30歲男乘客偷偷在機上的洗手間內吸煙。該航空公司事後採取嚴厲行動，終身禁止該男子使用該公司的服務。

　　發生這宗事故的班機編號 NK985。一名空中小姐初時見到該名男子在自己的座位上拿出一支電子煙，向一個袋內噴煙，當場直斥其非。該名男乘客隨即起來，進入洗手間。過了不久，洗手間內的煙霧警報器響起，很明顯他是在洗手間內吸煙。

　　飛機在新奧爾良國際機場降落後，警員對該名男子進行問話。他否認吸煙，之後又說不知道飛機上禁煙。消息說，警方沒有拘捕或起訴該名男子，但精神航空下令終身禁止他再使用該公司的服務。

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