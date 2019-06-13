除非對美有利 否則寧無協議 ﻿特朗普：﻿中國渴望達貿協

美國總統特朗普說，中國是美國的主要競爭對手，現在他們非常渴望與美國達成貿易協議，但除非是很好的貿易協議，否則他寧願無協議。與此同時，美國民主黨總統參選人、前副總統拜登轉變對華政策的態度，稱需要對中國採取強硬態度。



特朗普在白宮表示，中國是美國的主要競爭對手，加徵關稅對中國造成很大損害，因為企業會因支付不了關稅而撤出中國。現時北京政府非常渴望與美國達成貿易協議，美國原本與中國達成協議，但中國出爾反爾，推翻四至五個重要措施，中國必須回到原先的協議。他指出，除非中國重新接受這些重要措施，否則他沒興趣再推進協議。不過，特朗普沒再透露這些措施是指甚麼。



他又稱短期會與中國國家主席習近平會面，相信是月底於日本舉行的20國集團峰會上。



拜登對華政策轉口風



特朗普早前在周一威脅，如果習近平出席20國集團峰會期間不與他會面，他將立即對中國餘下三千億美元進口貨品加徵關稅。他星期二在社交網站貼文，形容關稅是很好的談判工具。



外界預期特朗普與習近平在大阪會面，可望重啟兩國的貿易談判。



另一方面，美國民主黨總統參選人、前副總統拜登，在艾奧瓦州的競選宣傳活動上，批評總統特朗普的貿易政策，將當地農民捲入中美貿易戰，令美國工人變成棋子，亦對汽車製造業造成打擊。他批評特朗普的強硬作風，實際是建立在他人痛苦之上。



至於對華關係方面，拜登轉變之前的態度。他稱，美國正與中國競爭，需要對中國採取強硬態度。他呼籲和盟友統一戰線，挑戰中國的霸凌。此外，他亦批評特朗普的政策在應對中國日益增長的影響力和技術進步不會有效，他稱中國正大規模投資未來科技時，特朗普只忙於在社交網站發文。











