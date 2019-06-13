叫價近5400萬元 英女皇放售馬耳他別墅

英女皇伊利沙白二世位於地中海馬耳他的曼吉亞坎別墅（Villa Guardamangia）放售，叫價接近五百三十萬英鎊（五千四百多萬港元）。



該座別墅位於馬耳他首都瓦萊塔市郊，是英女皇唯一在英國以外稱為「家」的地方。



嫁給皇夫菲臘親王之後初期，於一九四九至一九五一年間，她曾在該處居住。當時，女皇仍未登基，菲臘親王是海軍軍官，派駐馬耳他。



整座別墅於一九○○年左右建成，面積一千五百六十平方米，但已日久失修，十分殘舊。放售的豪宅地產公司形容它是「無與倫比的宮殿式建築，且具有重大的歷史價值」。



女皇在馬耳他有許多美好的回憶。二○一五年，她重遊舊地時說：「訪問馬耳他對我有非常特殊的意義。我很記得與菲臘親王結婚後，在這裏的開心日子。」



