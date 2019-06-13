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八歲童坐充氣浮牀 遇強風吹出大海

2019-06-13 列印
　　一名八歲男童坐在一隻獨角獸外形的充氣浮牀上，在美國北卡羅來納州奧克島一個海灘嬉水，突然颳起強風，把他連人帶浮牀吹出大海，向着大西洋的方向漂走。幸好，救援人員接報後迅速趕到，駕駛橡皮艇追趕，成功把男童救上岸，化險為夷。

　　那張浮牀前端高出來的卡通獨角獸，在大風中好像一塊帆一樣，令到浮牀愈漂愈遠。父親初時想跳進海中救兒子，但不成功。浮牀漂到距離海灘足足半哩。

　　救援人員讚揚男童在整個過程中夠鎮定，拼命抓住浮牀，否則他可能會被拋進海中及溺斃。

　　救援人員說，經常發生有人在海灘遇險的事件，救援隊也救過很多人，但今次是第一次遇上卡通獨角獸。

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