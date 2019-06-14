白宮：不會押後封殺行動 ﻿華為向美電訊商索﻿﻿專利費﻿

多家美國傳媒引述消息人士指，中國電訊設備商華為已在今年二月發信給美國通信運營商Verizon公司，以及其二十多家供應商，要求就其所使用的二百三十多項專利，支付超過十億美元的專利費用。另一方面，美國白宮管理和預算辦公室代理主任沃特去信國會，表示將按照規定，於兩年限期內開始禁止政府承包商和供應商與華為做生意，不會暫緩執行。



報道表示，這些專利涵蓋核心網絡設備、有線基礎設施，以及物聯網技術等。報道又指，上周華為和Verizon公司的代表在紐約曾經見面，並探討過部份專利的問題。但Verizon方面拒絕透露具體的談判內容，並表示已經將此事上報給美國政府，還說在當前的地緣政治局面下，任何涉及華為的問題都會對整個產業帶來影響。報道又指，雖然Verizon並無直接使用華為產品，華為可以利用專利權問題拖慢美國5G技術的發展速度。



另一方面，美國白宮管理和預算辦公室代理主任沃特（Russell T. Vought）去信國會，表示將按規定，於兩年限期內開始禁止企業與中國電訊設備商華為做生意，不會暫緩執行，並將與國會商討，合作解決可能出現的問題。



沃特上周曾去信華府，要求押後兩年再實施禁令。沃特十二日寫信給參議院軍事委員會主席，表示近期與國會對話後，白宮已改變立場。他表示，國會近日明確指出兩年內實施禁令的重要性。有關禁令是美國政府針對華為的其中一個限制。《二〇一九年度國防授權法案》在去年簽署，以國家安全為由，禁止使用聯邦撥款購買華為產品。



當中禁止美國政府購買華為設備的禁令在今年生效，對政府承包商和供應商的限制，則在兩年後生效。



