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剛果伊波拉疫情擴散 1396人病死

2019-06-14 列印
　　非洲剛果民主共和國自去年八月起爆發的「伊波拉病毒大流行」，正持續失控中。根據最新數據，剛果的累積病例已達二千○七十一例，死亡人數也超過一千三百九十六人。

　　同時，世界衛生組織十一日宣佈，已確認烏干達出現首宗伊波拉病例，感染的五歲男已身亡，儘管該名五歲男童患者來自於剛果，應屬境外傳染，但國際社會仍擔心擴散的疫情，恐將進入另一波跨國大爆發。

　　據了解，男童是與家人拜訪住在剛果的親戚後，開始出現吐血等症狀並被送往當地醫院，醫護人員研判可能感染了伊波拉病毒，因此將他緊急送往伊波拉治療小組，再由烏干達病毒機構（Uganda Virus Institute， UVRI）確診。

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