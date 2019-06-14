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被稱人類造的悲劇 獅虎混種溫馴如貓

2019-06-14 列印
　　美國南卡羅來納州「美特爾海灘野生動物園」（Myrtle Beach Safari），飼養了一隻稀有巨大的獅虎（Liger），重達三百一十九公斤的體形，足以跟重達四百公斤的史前劍齒虎作比較，龐大的身軀卻有着溫馴的個性。社交網站上許多人對牠壯碩的外形讚歎不已，但更多關心動物生態保育的人對於牠的存在感到不安與難過，因為獅虎不是「自然存在」的動物，牠甚至無法靠自己的力量在大自然中生存，被稱為「貪婪人類製造出來的悲劇」。

　　這隻五歲半名為「阿波羅」的獅虎，體重達三百一十九公斤，比一般成年的獅子大上兩倍。「阿波羅」和牠的三個兄弟生於二○一三年十二月，由白雄獅和白雌虎雜交所生，是世上第一胎白獅虎。出生時，「阿波羅」是其中體形最小的一隻，飼主表示，「阿波羅」當時跟普通家貓沒兩樣，最愛呼嚕討摸，相當逗趣可愛。
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