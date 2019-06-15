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「威爾斯親王」變「鯨魚親王」 特朗普推文串錯字鬧笑話

2019-06-15 列印
　　美國總統特朗普喜歡在Twitter發文，卻不時拼錯字，鬧出笑話，最近他便將英國皇儲查理斯的頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales），寫成「鯨魚親王」（Prince of Whales），惹來不少網民發文取笑。

　　特朗普發推文說：「我每天都會和『外國政府』會談，我不久前才會見了英格蘭（英國）女皇、鯨魚親王、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統。」

　　特朗普發現錯誤後，馬上更正原本的推文。

　　但他把英女皇的頭銜寫成「英格蘭女皇」，也是錯的，卻未改正過來。英女皇伊利沙伯二世事實上是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）的女皇，英格蘭只是其中一部份。

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