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英特種部隊新目標 對抗俄秘密活動

2019-06-15 列印
　　英國傳媒報道，英軍精銳特種部隊「空降特勤隊」（SAS）及其他特種部隊將執行新任務，由專注反恐任務，改為抗衡俄羅斯秘密活動的威脅。有關行動計劃代號「特別行動概念」，由特種部隊指揮官草擬。

　　據知情人士透露，計劃涉及修改軍方秘密部隊的結構及任務內容。白廳消息指出，有關計劃正由軍方考量中，稍後會向內閣官員提交，並很可能獲得通過。

　　國防部拒絕評論特種部隊的事宜。

　　消息人士指，今後特種部隊的計劃會縮減反恐工作，改為增加對抗對手的危險國際行為。

　　英國軍方首長相信，俄方正利用其軍方情報機關GRU在烏克蘭、敍利亞及非洲從事秘密活動，而英方計劃加以抗衡。

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