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白宮發言人桑德斯離任 獲特朗普支持競選州長

2019-06-15 列印
　　美國總統特朗普在社交網站宣佈，白宮發言人桑德斯將於月底離任。桑德斯表示，希望有多些時間陪伴三名子女成長，她會在返回家鄉阿肯色州後，繼續支持特朗普施政。

　　特朗普讚揚桑德斯工作出色，有非凡才能，是一位硬朗的戰士。他又稱會支持對方競逐阿肯色州州長。

　　至於白宮發言人的繼任人選，暫時未有公佈。

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