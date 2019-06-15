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紐西蘭槍擊案 被告否認控罪

2019-06-15 列印
　　紐西蘭基督城清真寺連環槍擊案，二十八歲澳洲籍被告塔蘭特，在監獄透過視像系統出庭，他否認所有控罪。案件定於明年五月初開審。

　　案發於三月中，塔蘭特於兩座清真寺內開槍，造成五十一人死亡。

　　紐西蘭警方五月宣佈，他現時面臨共九十二項謀殺罪，包括五十一項謀殺罪以及四十項企圖謀殺罪，還被控一項恐怖主義罪名。

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