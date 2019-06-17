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倫敦24小時五宗暴力襲擊三死

2019-06-17 列印
　　倫敦由上周五至周六的短短二十四小時內，分別發生五宗嚴重暴力襲擊案，導致三人死亡，多人受傷。其中一名青年是中槍致死，另有四人被人揮刀襲擊。這些事件令人擔心倫敦治安惡化。

特朗普稱倫敦需新市長

　　市長簡世德形容這是「血腥的一夜」，令他感到厭惡。警方正全力調查及緝兇。美國總統特朗普發佈訊息，指倫敦需要盡快有一位新市長。

　　倫敦市長簡世德說，知道最少有兩名青年在暴力事件中喪生的消息，令他感到難過，也對此類事故感到厭惡。

　　他呼籲公眾如果掌握任何資料或線索，應盡快與警方聯絡，協助警方破案。長期與簡世德不和的美國總統特朗普在 Twitter發佈訊息，內容說：「倫敦需要盡快有一個新市長。簡世德是一場災難——情況只會更壞。」



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