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里約熱內盧州長提議 出動飛彈對付貧民

2019-06-17 列印
　　巴西里約熱內盧州的極右州長威策爾（Wilson Witzel）提出一項新建議，在里約熱內盧市內其中一個暴力案件最嚴重的貧民窟內，出動「飛彈」去對付罪犯。

　　成策爾上任頭三個月內，在里約熱內盧發生的警員在行動中導致有人死亡的事故已創下一個高紀錄。他於上周五在電視台發表講話，指里約熱內盧市民活在「恐怖主義環境」下。

　　他說：「如果獲得聯合國授權，我們有權派一枚飛彈去，轟掉那些人。」 他指的是里約熱內盧市內的貧民窟。里約熱內盧議會人權委員會主席索沙抨擊威策爾的言論，指他充滿專制獨裁及暴力思維。

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