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聖母院火災後首場彌撒 神父信眾戴頭盔防鬆脫物

2019-06-17 列印
　　兩個月前發生大火災難的巴黎聖母院上周六舉行災後第一場彌撒，出席的只有大約三十名神父、其他神職人員、信眾、到場採訪的記者及在現場留守的建築工人。為安全起見，各人都戴上白色的頭盔，以防有鬆脫的物件從高處墜下。

　　雖然人數很少，但卻別具意義。整個彌撒過程由法國天主教電視頻道直播；另有數十名天主教徒在教堂外面聚集，用智能手機觀看彌撒。

　　在四月的大火中，聖母院的上蓋受到嚴重損毀及坍塌，但主座堂內的大十字架卻奇蹟地絲毫無損。這場彌撒由大主教奧佩蒂特主持，他表示希望藉著這個機會，加強信眾的力量，推動聖母院盡快重建。

　　法國文化部長里斯特表示，大火發生後，社會各界認捐了九億五千五百萬美元支持聖母院重建，至今只實收百分之九善款。

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