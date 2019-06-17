  • 2019年6月17日 星期一
  • 27º
  • 84%
熱門： 逃犯條例悼念遊行林鄭月娥葉劉淑儀

日報新聞 > 國際

聯合航客機降落爆胎 險衝出跑道乘客輕傷

2019-06-17 列印
　　美國聯合航空公司一架內陸客機，上周六在新澤西州紐瓦克自由國際機場降落時爆胎，幾乎衝出跑道，幸好及時煞掣，沒有釀成更大的災難，有乘客受輕傷。

　　出事的是聯合航空「UA627」班機，載着一百六十六名乘客從丹佛市飛往紐瓦克機場，於美國東岸時間上周六下午一時許降落。

　　聯邦航空管理局人員稱，飛機偏離跑道路面，幾乎衝出跑道，起落架卡在跑道旁的草地上。不過，聯合航空發言人澄清，整架飛機仍留在跑道上，有乘客受輕傷，但拒絕接受治療，幸好無人受重傷。機場運作一度受到影響，有些班機延誤，大約在三時之前恢復正常。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd