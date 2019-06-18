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波斯灣局勢緊張 美卿：特朗普不想戰爭

2019-06-18 列印
　　美國國務卿蓬佩奧周日表明，美國「正考慮全方位的選項」，包括軍事方案，應對波斯灣的緊張局勢。但他強調，總統特朗普已經講過，他不想戰爭。

  蓬佩奧接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face the Nation》節目訪問時稱：「美國正考慮全方位選項，我們已向總統匯報過數次，我們會繼續向他更新消息。我們有信心可以採取一系列行動，恢復我們的震懾力。」

　　兩艘運油輪日前在阿曼灣公海遇襲，令到波斯灣一帶本來已緊張的局勢再度升溫。蓬佩奧的電視訪問播出之前，伊朗國會議長拉里賈尼說，那兩宗襲擊行動可能是美國策動的陰謀，然後嫁禍伊朗。

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