狗狗一家齊上課 未走堂人見人愛

中國電訊設備商華為創辦人任正非昨日在深圳出席一個交流會。會上任正非認為，美國不會停止對華為的封殺，但他指，為此雙方都會受到傷害，最後沒有贏家。他又預測，華為未來兩年，將減產約三百億美元，但相信到二〇二一年，便可煥發出生機。 任正非在會上表示，自己沒想到美國對付華為的決心如此之大，戰略如此全面，不僅打擊零部件供應，更加禁止華為參加國際組織，阻止其與大學合作，更限制華為參與連接與美國有關的網絡。但他又表示，美國是世界上最強大的國家，假如因為少許摩擦，華為便「記恨一輩子」，則只會因此而落後。 此外，他預計，因為這要進行多次的系統版本切換，公司未來兩年將減產約三百億美元，今明兩年的...

2019-06-18