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狗狗一家齊上課 未走堂人見人愛

2019-06-18 列印
　　泰國烏隆府空訕縣一所學校，有狗狗一家三口每日都會伏在課室專心上課，不曾缺席，深得學校師生愛護。

　　學校老師透露，三隻狗狗並非學校飼養，母狗原本由學校保安飼養，但其辭職以後，沒有帶走，老師們就繼續收留。母狗喜歡與老師寸步不離，跟入課室。牠生下兩隻小狗後，一家人更一齊上堂。

　　據報道指，三隻狗狗趴在課室守候時，用棍驅趕也不動會離開。不過當有學校高層視察，牠們就會自動躲開。放學後，這一家人還會在校門目送老師回家。老師們日常會自己掏錢買狗糧及除蝨藥，更打算帶小狗去做結紮手術。

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