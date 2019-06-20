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星光大道夢露像失竊 證實遭人鋸走

2019-06-20 列印
　　荷里活一代性感女神瑪麗蓮夢露設於洛杉磯星光大道一個眺望台的金色雕像離奇失竊，證實遭人鋸走。

　　這個眺望台於一九九四年落成，除夢露的雕像，下面由四名女星的雕像承托，當中包括首位美籍華裔荷里活影星黃柳霜（Anna Mae Wong），象徵荷里活的種族多元化。

　　這個夢露雕像仿照其主演的經典電影《七年之癢》中白裙被風吹起的性感造型，設於眺望台的頂端，形狀似巴黎鐵塔。有目擊者說，發現一名男子於十六日晚爬上眺望台，以一把鋸把夢露雕像鋸走。

  警方現正追查賊人下落，並在現場發現一些顏料，暫時未拘捕任何人。

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