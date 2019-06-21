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荷蘭設計新型擔架 幾秒內變輪椅

2019-06-21 列印
　　荷蘭一間設計工作室Studio Rotor與醫療設備供應商Retter Helfer Medical合作，推出一款可以在幾秒內變成輪椅的輕型擔架Multi Scoop Pro，大大提高了急救工作的效率。Multi Scoop Pro重約十公斤，相較現時一般救護車配備的擔架要輕得多。

　　當救護員運載輕傷者時，Multi Scoop Pro可作為輪椅使用。但當要拯救重傷病人時，調節其專門設計的部件，即可幾秒內變回擔架。這個獲得專利的設計，不但使運載病人的工作更高效順暢，還可在救護車騰出更多空間，存放其他急救工具。Multi Scoop Pro現時雖還在試驗階段，但設計者已在不斷完善，計劃在今年年尾推出產品。

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